По его словам, акции протеста прошли в Руднинкай и Медининкай.

"Мы стараемся реагировать на любые вызовы, связанные с Руднинкай, поскольку это один из лагерей, где часто приходится реагировать на происходящее. В то же время, что и в Руднинкай, похожее "мероприятие" проходило в Медининкай. Мы стараемся обеспечить мигрантам необходимые условия. Вчера нелегальные мигранты требовали свободы", – сказал LRT вице-министр.

По его словам, чаще всего мигранты требуют улучшения условий жизни: решать вопрос нехватки воды, теплой одежды, сальных мешков, обуви на холодное время года, мигранты просят вернуть им телефоны.

В понедельник СМИ требовали у властей создать условия для работы журналистов на границе с Беларусью, чтобы можно было освещать работу пограничников.

Дмитриевас сказал, что понимает, насколько важна "для общества объективная информация", но заверил, что работу журналистов ограничивают, чтобы не мешать пограничникам.

"Ситуация напряженная, мы просим понимания, надо, чтобы пограничники могли работать, им не нужно дополнительное внимание, они должны быть сосредоточены на выполнении своей работы. Все, что отвлекает, мы считаем, не нужно и неуместно", – сказал он.

Вице-министр заверил, что внимание СМИ к мигрантам, находящимся в лагерях, является причиной беспорядков.

"Например, когда речь одет о Руднинкай или другом лагере, люди не избегают внимания, когда это внимание им уделяешь, они начинают активнее демонстрировать свое недовольство. Есть разные ситуации, иногда требуется помощь врачей, после таких визитов в лагерь бывают беспорядки", – заметил Дмитриевас.

Напомним, что в этом году незаконно границу Литвы из Беларуси перешло больше 4100 мигрантов. Вильнюс обвиняет минский режим в гибридной атаке. В Литве в связи с миграционным кризисом объявлена чрезвычайная ситуация.