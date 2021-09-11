Депутат сказал, что больше всего проблем фиксируют в Руднинкай.

"Одна из проблем - ситуация в Руднинкай. Сейчас там ситуация самая драматическая, там живут мужчины. Есть информация о формировании кастовой системы, случаях использования, в том числе и сексуального", – сказал политик.

Раскявичюс сказал, что такие проблемы возникают, потому что в лагерях людей селят по половой принадлежности.

"Мужчин-одиночек отделяют от женщин с детьми, от семей. И всех их поселяют в одном месте. Проблему надо решать путем разделения таких лагерей на зоны по национальному или этническому признаку", – сказал депутат.

Он сказал, что глава МВД обещала, что в процессе переселения людей из таких лагерей в другие места, эту ситуацию учтут.

"Чтобы можно было избежать подобных проблем", – заметил политик.

Раскявичюс сказал, что сейчас мы учимся на ошибках: "Важно вслух проговаривать определенные аспекты и признавать их".



По словам политика: "Когда мы говорим о местах поселения нелегалов, мы должны понимать, что это закрытые учреждения. Там разные люди долгое время живут вместе. И там, начинается практика, как в местах заключения, это естественная тенденция, такое формируется и в местах, где живут нелегалы. Очень важно распознавать такие практики и пресекать их".

Он рассказал и о группах мигрантов, которые дошли до границы Литвы, но переходить ее не хотят.

"Мы обсудили и этот вопрос. СОГГ рассказал об одной такой группе из 9 человек. Кажется, это люди из Сомали – 7 женщин и 2 мужчин. Белорусы не в пускают этих людей на свою территорию, а литовские пограничники передают им еду и воду. Однако в Литву эти люди идти не хотят, видимо, понимая, что на 6 месяцев их разместят во временном лагере. Это проблемная ситуация. Но я рад, что наши пограничники помогают таким людям. Подобные ситуации фиксируют также на границе Латвии и Польши. Мне кажется литовские пограничники проявляют себя гибче и достойнее", – заметил Раскявичюс.