В конце месяца ждет неспокойная погода: сильный ветер и осадки

 
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ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

В понедельник погоду в Литве обусловит северо-западная часть антициклона. Из-за облаков время от времени будет выглядывать солнце. Существенных осадков не ожидается. Будет дуть сильный юго-западный ветер. Днем будет 0–5 градусов тепла.

В ночь на вторник ситуация не изменится. По-прежнему Литва будет находится в зоне высокого атмосферного давления. Без особых осадков. Ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Местами гололед.

Во вторник днем в Литву придет циклон. Будет облачно с небольшими прояснениями. Особых осадков не ожидается. Утром будет скользко. Днем будет 0–5 градусов тепла.

В ночь на среду ожидаются небольшие осадки, в основном дождь. Утром будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В среду днем погоду обусловит циклон. Будет серо и сыро. Во многих районах будет идти небольшой дождь. Будет 1–6 градусов тепла. Местами гололед.

В четверг атмосферное давление понизится. Станет больше осадков - будет идти и снег, и дождь, чаще всего мокрый снег. Ночью и днем прогнозируют сильный ветер, порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Утром будет 0–4, после обеда 2–6 градусов тепла.

В ночь на пятницу циклон начнет удаляться, усилится зона высокого атмосферного давления. Небольшой снег выпадет лишь местами. Будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В пятницу днем над страной пройдет атмосферный фронт. Во многих районах ожидаются осадки, в основном небольшой дождь. Днем будет 0–5 градусов тепла.

По нынешним данным, в выходные прогнозируют осадки, в основном дождь. Будет дуть сильный порывистый ветер, и ночью и днем ожидается положительная температура.

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