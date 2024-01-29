В конце месяца ждет неспокойная погода: сильный ветер и осадки

В ночь на вторник ситуация не изменится. По-прежнему Литва будет находится в зоне высокого атмосферного давления. Без особых осадков. Ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Местами гололед.

Во вторник днем в Литву придет циклон. Будет облачно с небольшими прояснениями. Особых осадков не ожидается. Утром будет скользко. Днем будет 0–5 градусов тепла.

В ночь на среду ожидаются небольшие осадки, в основном дождь. Утром будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В среду днем погоду обусловит циклон. Будет серо и сыро. Во многих районах будет идти небольшой дождь. Будет 1–6 градусов тепла. Местами гололед.

В четверг атмосферное давление понизится. Станет больше осадков - будет идти и снег, и дождь, чаще всего мокрый снег. Ночью и днем прогнозируют сильный ветер, порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Утром будет 0–4, после обеда 2–6 градусов тепла.