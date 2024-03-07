В Клайпеде – необычная картина: морской контейнер тянули по асфальту

 
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6 марта спокойствие в Клайпеде было нарушено громкими звуками - по дороге тащили морской контейнер. Местным жителям удалось снять эту картину на видео. Правда, клайпедчане были возмущены, ведь такие действия наносят вред дорогам.

Видео порталу Delfi прислал читатель Дарюс, он задал риторический вопрос: "Это так мы бережем дороги?".

На видео видно, что по улице едет тягач и тащит за собой металлический контейнер.

За тягачом следовал полицейский автомобиль, поэтому у жителей возник вопрос: неужели такие действия легальны?

Delfi связался с Клайпедской полицией. Пресс-секретарь полиции Андромеда Грауслене сказала, что полиция не сопровождала груз, был составлен протокол о нарушении ПДД.

"Полиция Клайпеды информировала, что экипаж остановили жители и сообщили что во время транспортировки упал груз, полицейских попросили сопроводить груз до обочины. Полицейские составили протокол о нарушении", – сказала Грауслене, заметив, что пока о повреждении асфальта в полицию не сообщали.

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