В Клайпедском районе – странная кража: егерь не ожидал такое увидеть

"Мы думаем, что, видимо, кто-то затеял стройку, <...>, сейчас биотуалеты много где нужны, и людям, и строителям. Наверное, забрали себе", – сказал егерь Арунас Самошка.

Местных жителей эта кража удивила, но они шутят, что биотуалет - вещь нужная в хозяйстве.

Работники компании, которая установила биотуалет, сказали, что найти его будет нелегко, поскольку он никак не был помечен.

Егерь рассказал, что биотуалет появился в этом месте в этом сезоне, чтобы отдыхающие не ходили "по делам" в лес.

Работник компании, предоставляющей услугу аренды биотуалетов, Гедиминас Дварёнас сказал, что эти биотуалеты крадут редко, чаще переворачивают, а иногда и взрывают.

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"Так поступают обычно зимой, когда у людей остаются после Нового года петарды, так они повреждают баки в биотуалетах. Взрывают их", – сказал Дварёнас, правда, он заметил, что этот биотуалет был помечен, поэтому его можно будет "опознать".

"У него есть засекреченное обозначение, как с велосипедами, которые помечает полиция. Знаете, мир все же большой", – сказал он.

Нанесен ущерб на сумму 1200 евро.