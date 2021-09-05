В Клайпедском районе – странная кража: егерь не ожидал такое увидеть

"Мы думаем, что, видимо, кто-то затеял стройку, <...>, сейчас биотуалеты много где нужны, и людям, и строителям. Наверное, забрали себе", – сказал егерь Арунас Самошка.
Местных жителей эта кража удивила, но они шутят, что биотуалет - вещь нужная в хозяйстве.
Работники компании, которая установила биотуалет, сказали, что найти его будет нелегко, поскольку он никак не был помечен.
Егерь рассказал, что биотуалет появился в этом месте в этом сезоне, чтобы отдыхающие не ходили "по делам" в лес.
Работник компании, предоставляющей услугу аренды биотуалетов, Гедиминас Дварёнас сказал, что эти биотуалеты крадут редко, чаще переворачивают, а иногда и взрывают.
"Так поступают обычно зимой, когда у людей остаются после Нового года петарды, так они повреждают баки в биотуалетах. Взрывают их", – сказал Дварёнас, правда, он заметил, что этот биотуалет был помечен, поэтому его можно будет "опознать".
"У него есть засекреченное обозначение, как с велосипедами, которые помечает полиция. Знаете, мир все же большой", – сказал он.
Нанесен ущерб на сумму 1200 евро.
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