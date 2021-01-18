Врач скончался в больнице, в которой сам проработал больше 35 лет.
5 лет назад он ушел на пенсию, а в этом году вернулся как пациент, но ненадолго.
Эту информацию Delfi подтвердили представители больницы.
Мацкявичюс был родоначальником компьютерной томографии в Литве.
"Мы лишились великолепного врача и хорошего человека. Это был представитель врачей старого поколения, который работал по призванию, отдавался профессии от чистого сердца", – сказали коллеги врача.
Это уже третий медик, о смерти которого сообщили 18 января. Ранее сообщалось о смерти 49-летней медсестры Бируте Малинаускайте в Паневежисе и врача Пакруойской больницы Юозаса Вишняускаса.
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