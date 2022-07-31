В Клайпеде проходит "Праздник моря": что подорожало больше всего

Возможно, литовцы научились веселиться, поэтому праздники обходятся без серьезных инцидентов. По данным полиции, праздничные выходные ничем не отличаются от обычных выходных в городе. Всего начато 13 расследований, задержаны двое нетрезвых водителей.

У скорой помощи больше работы было в Паланге, чем в Клайпеде.

Только пожарным-спасателям пришлось выезжать в одно кафе и взламывать дверь в туалете, откуда долго не выходила девушка. Выяснилось, что девушка заснула. Ее разбудили, дав понюхать аммиачную соль.

Цены на ярмарке

Поскольку все мероприятия бесплатные, обсуждают в основном цены на ярмарке. Чтобы купить место надо заплатить 128–360 евро (зависит от места). Никто из торговцев не говорит, сколько им удается заработать на ярмарке во время Праздника моря.

Несмотря на то, что сообщалось о том, что цены не менялись, на самом деле уже только бокал светлого пива стоил не 4, как в прошлом году, а 5 евро.

Владельцы небольших пивоварен также продают пиво по 5 евро за литр, а пол-литровые бутылки – по 4 евро.

Бургеры продают по 10 евро - это дороже, чем в Паланге.

Неудивительно, что некоторые клиенты выбирают более дешевые блюда – картошку фри с кетчупом за 4 евро.

Даже вафли на Празднике моря стоят 3 евро.

В меню одного кафе в пятницу украинские сосиски стоили – 10 евро, а в субботу они подешевели до 9 евро.

Шашлык стоит 12 евро, цеппелины – 8 евро, жаркое из свинины – 10 евро. Все блюда сейчас стоят в евро столько, сколько когда-то стоили в литах. Поэтому клиенты сначала пожимают плечами, но потом, когда проголодаются, покупают еду.