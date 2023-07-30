30 июля 2023 г. 09:23

В Киргизии разыскивают четверых альпинистов, один из них - гражданин Литвы

 
ru.DELFI.lt
Kirgizija
Kirgizija
ФОТО: Shutterstock
В Киргизии разыскивают четверых альпинистов, которые пропали на пике Победы на высоте 6900 м.

Об этом 28 июля сообщило российское агенство Interfax, со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций Киргизии.

Сообщается, что трое альпинистов - россияне, а четвертый - гражданин Литвы.

24 июля по спутниковой связи поступило сообщение о том, что группе нужна помощь.

24-26 июля по полученным координатам их с вертолета искала компания Aksai-Travel, но поиски не увенчались успехом.

Сейчас поиски начали спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций.

В последний раз альпинисты выходили на связь 19 июля.

В субботу Литовская ассоциация альпинизма подтвердила BNS, что один из пропавших – гражданин Литвы.

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