В Киргизии разыскивают четверых альпинистов, один из них - гражданин Литвы

Об этом 28 июля сообщило российское агенство Interfax, со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций Киргизии.

Сообщается, что трое альпинистов - россияне, а четвертый - гражданин Литвы.

24 июля по спутниковой связи поступило сообщение о том, что группе нужна помощь.

24-26 июля по полученным координатам их с вертолета искала компания Aksai-Travel, но поиски не увенчались успехом.

Сейчас поиски начали спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций.

В последний раз альпинисты выходили на связь 19 июля.