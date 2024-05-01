В Каунасе водителям электромобилей придется платить за зарядку батареи

Каунасец Аудрюс ездит на электромобиле не первый год и не хочет менять его ни на что другое. Его не пугает тот факт, что бесплатно в Каунасе он больше не сможет заряжать батарею. "Я заплатил пять евро и один цент и проехал около 200 км", – поделился он, сказав, что за 1 кВт/ч платил по 16 евроцентов.