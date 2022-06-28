В Каунасе в беби-боксе обнаружен родившийся 10 дней назад младенец

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По предварительным данным, 27 июня, в 14.38 ч., в Каунасе, на ул. Мишко, в беби-боксе при больнице был оставлен родившийся 17 июня младенец мужского пола.
Ведется расследование по факту злоупотребление правами и обязанностями родителей, опекунов.
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