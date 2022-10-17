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В Каунасе в воскресенье после ремонта был открыт стадион имени Дарюса и Гиренаса, где прошли финальные соревнования кубка Литовской футбольной федерации (ЛФФ).
Kauno Dariaus ir Girėno stadionas
Kauno Dariaus ir Girėno stadionas
© Kauno miesto savivaldybė

Мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис на церемонии открытия заявил, что "наконец-то исполнилась мечта Дарюса и Гиренаса, и у Каунаса есть единственный в Литве футбольный стадион".

Стоимость стадиона - 43 млн евро, это на 10 млн евро дороже по сравнению с первоначальным предложением.

В 2018 году реконструкцию стадиона начала турецкая компания Kayi Construction, в январе 2020 года с ней был расторгнут договор. Далее строительством занималась каунасская строительная компания Autokausta.

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Количество мест увеличилось с 9,5 до 15 тыс, все трибуны находятся под крышей.

Во время концертов стадион будет вмещать до 30 тыс. зрителей.

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