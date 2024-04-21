В Каунасе открылся сезон питьевых уличных фонтанов

 
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ФОТО: Shutterstock
На этой неделе в Каунасе открылся сезон питьевых фонтанчиков. В этом году жителей и гостей Каунаса приглашают освежиться бесплатной питьевой водой на восьми питьевых станциях, расположенных в разных частях города, об этом сообщает самоуправление Каунаса.

"Статистика потребления воды в прошлом году показала, что жители и гости Каунаса все чаще пользуются бесплатными питьевыми фонтанчиками. Мы рады, что население становится все более сознательным в выборе устойчивых и экологичных решений", - говорит Рамунас Шульскус, руководитель "Кауно ванденай".

Установленные в городе стационарные устройства для раздачи воды позволяют набрать воду в многоразовую емкость, чтобы можно было выпить воды на месте или напоить домашнее животное.

"После зимы все питьевые фонтанчики тщательно моются и дезинфицируются, а качество воды анализируется в лаборатории. Вода в питьевых фонтанчиках - это высококачественная централизованная вода, отвечающая всем гигиеническим стандартам, которая подается из четырех водоразборных точек Каунаса", - говорит Р. Шульскус.

На проспекте Лайсвес и в Старом городе летом вернется еще один популярный источник прохлады - водяной туман. К 1 мая заработают все каунасские уличные фонтаны, управляемые "Кауно ванденай".

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