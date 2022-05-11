В Каунасе на стене церкви снова появилась нецензурная надпись

"Сегодня в 8.20 поступило сообщение о том, что на стене церкви на проспекте Витауто в Каунасе была замечена надпись на русском языке. Когда прибыли сотрудники, встретивший их мужчина объяснил, что он нашел лист формата А4 с надписью русскими буквами", - рассказала BNS представитель каунасской полиции Одета Вайткявичене.

По ее словам, мужчина не стал писать заявление и не сообщал о причинении ущерба.

Об инциденте сообщил и православный епископ Тракайский Амвросий, связав его с напряженностью, вызванной отпадением пяти священников от церкви.

"Сегодня это проявилось в том, что на стене храма в Каунасе снова повесили нецензурные ругательства в адрес православных", - говорится в сообщении викария Виленско-Литовской епархии.

Ранее в среду Православная Церковь в Литве сообщила, что митрополит Иннокентий передал дело одного из священнослужителей, стремящихся отделиться от Московского Патриархата, Георгия Сунгайлы в Церковный Суд на предмет лишения его сана пресвитера. Также были запрещены в священнослужении он и еще четверо клириков - Виталиюс Моцкус, Владимир Селявко, Георгий Ананьев и Виталис Даупарас.

Сами священники утверждают, что их наказывают за критику в адрес Русской Православной Церкви и патриарха Московского Кирилла из-за поддержки войны России в Украине.

Иерархи Православной церкви в Литве это отрицают и говорят, что Православная Церковь в Литве сама осуждает российскую агрессию в Украине, а отпавшие священники, по словам церковного руководства, лишь воспользовались войной, потому что уже некоторое время стремились расколоть клир и верующих.

Листки с русскими надписями появлялись на церкви и раньше. В субботу в полицию поступило сообщение, что на дверях Благовещенского собора замечены оскорбительные надписи. Собран материал о разжигании ненависти против религиозной группы людей.