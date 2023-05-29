Первой об участии в VIP-вечеринке рассказала приезжавшая на концерт в Вильнюс Шелби Линн. После вечеринки Линн проснулась и увидела на своем теле огромный синяк. Она ничего не помнила, но уверяет, что ей что-то подлили в напиток.

Девушка рассказала свою историю в Twitter и Instagram. Она разрешила Delfi поделиться ее рассказом.

О вечеринке девушка узнала на канале Reddit. Было сказано, что желающие попасть на вечеринку должны связаться с Аленой Макеевой - выслать ей фото. Если зритель пройдет кастинг, он получит смс-сообщение.

"Тогда вы получите бесплатный билет и будете стоять в 0 ряду справа или слева от сцены. Перед концертом несколько выбранных девушек встретятся с Тиллем. После шоу состоится вечеринка", – сообщалось на сайте RammWiki.

"Алена Макеева пригласила меня присоединиться к ней в 0 ряд. На прошлой неделе я выслала ей сообщение в инстаграм, и спросила, как попасть на вечеринку. Она спросила, сколько мне лет, откуда я, а потом прислала подтверждение на подключение к группе в WhatsApp", – рассказала Линн.

Девушка была приглашена не только на вечеринку, но и на субботнюю репетицию, могла находиться за кулисами во время концерта. Там она столкнулась с барабанщиком Джо Летцем, который пригласил ее пообщаться.

Летц сказал ей, что Тилль хочет встретиться с ней под сценой в парке Вингис.

"Я спросила, почему я. Речь идет о сексе?" Летц ответил: "Ничего такого. Тилль - джентльмен", – рассказала девушка. И хотя барабанщик просил ее никому об этом не говорить, она рассказала об этом другим приглашенным на вечеринку девушкам.

"Одна из них сказала мне: "Нет, не ходи, ему нужен секс. Меня здесь вообще не должно быть, я уйду". Я сказала: "Хорошо, я тоже хочу уйти, только не поздно ли? Во время концерта не давай мне никуда уходить", – рассказала Линн в социальной сети.

Однако девушка на предупреждения не отреагировала и пошла в небольшую комнату, куда вскоре пришел Тилль и попросил девушек выпить шоты с текилой. Девушки выпили.

По словам Линн, после этого ей стало плохо: "До этого момента все помню, а с 20:30 ч. память отшибло. Я была как зомби, пела, танцевала, падала".

Потом девушка рассказала, что ее проводили в еще одну комнату под сценой. Вошел Тилль.

"Тилль, если тебе нужен секс - я не согласна. Я не сплю с незнакомыми. Он разозлился и крикнул: "Джо сказал, что ты могла бы". Я повторила: "Прости, что разочаровала тебя, но я не могу", – писала девушка. Тилль вышел. После этого девушка смутно помнит, что происходило на вечеринке, ее тошнило, потом она вернулась в гостиницу, обнаружила синяк на теле.Откуда он взялся, девушка не помнит.

Delfi связался с директором Live Nation Lietuva Александром Корабликовым. Он сказал, что увидел этот рассказ в социальных сетях через несколько дней после концерта.

"Нам трудно в это поверить, мы видели высококлассных профессионалов (исполнителей, их команду), которые были максимально ориентированы на результат, качество концерта. На сегодняшний день Rammstein – одна из самых популярных выступающих групп в мире, то что мы видели на снимках, идет в разрез с ценностями профессионалов", – сказал он Delfi.

Он сказал, что сразу же после появления этой информации, связался с представителями группы.

"Мы ознакомили их с записями в социальных сетях и спросили – "Это может быть правдой?" Они ответили "нет", – сказал Корабликов.

Ответ представителей группы Rammstein: "За почти 30-летнюю историю группы подобных случаев не было и жесткие внутренние правила группы и администрации такого не допустили бы даже на теоретическом уровне".