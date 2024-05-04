В государственных учреждениях начинаются соревнования - "Лестница 2024"

Акция "Лестница 2024" будет проходить в течение всего мая, а шаги, сделанные государственными служащими, будут подсчитываться в приложении walk15. Учреждения, показавшие наилучшие результаты, получат ценные призы от организаторов. Государственный служащий, который прошел больше всего шагов за месяц, также будет награжден отдельным призом.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис отметил, что в настоящее время мы наблюдаем большой прогресс в медицине, который позволяет нам лечить все больше и больше заболеваний. К сожалению, за прогресс приходится платить - медицина дорожает во всем мире, и Литва не исключение. В связи с этим мы переходим к профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни.