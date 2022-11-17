В городах Литвы все чаще слышится русская речь: растет число не только приезжающих сюда украинцев

Жительница Вильнюса, с которой говорил журналист Delfi, сказала, что в столице чувствует себя в последнее время как чужеродное тело – вокруг очень много людей, которые говорят только по-русски.

"Научиться говорить "лаба диена", "ачу", когда полгода живешь в Литве, несложно", – заметила она.

Женщина сказала, что не знает, кто эти люди - украинские беженцы или белорусы, россияне.

"Не будешь же у каждого паспорт проверять", – сказала она.

О том, что изменилась структура населения в городах Литвы, свидетельствует и статистика.

Вильнюсский муниципалитет на данный момент не собирает информацию о том, сколько в городе проживает россиян и белорусов.

"Муниципалитет по собственной инициативе следит только за изменениями численности украинцев. Их количество в Вильнюсе колеблется в пределах 19 000. У 99% беженцев из Украины украинское гражданство", – указали представители муниципалитета.

По данным переписи за 2021 год, в Вильнюсе проживали 1650 граждан Беларуси, 2740 России и 1008 Украины.

По данным Департамента статистики, который провел перепись населения и жилья в 2021 году, в Литве проживало 432 000 представителей нацменьшинств, из них по национальности 141 100 – русские, 28 100 – белорусы и 14 100 – украинцы.

Новых данных у департамента пока нет, однако нет сомнений в том, что белорусов, украинцев и россиян стало больше.

"Надо отметить, что последняя перепись не отражает нынешнюю ситуацию. Значительно выросло число въезжающих в Литву украинцев, белорусов и россиян. По этой причине Литва уже уделяет внимание и в будущем должна будет уделять больше внимания средствам интеграции – языковым курсам, социокультурной адаптации и толерантности", – сказала Delfi представитель Департамента нацменьшинств Вайва Вежелите-Покладова.

Информацией о численности граждан других стран в Литве с порталом поделился Департамент миграции. По его данным, в начале года в Литве проживало 31 790 граждан Украины, 31 028 Беларуси и 13 367 России.

В течение года эти цифры выросли: по данным за ноябрь, в Литве живет 91 497 украинцев, 45 398 белорусов и 15 408 россиян.

По данным Центра реестра, больше всего граждан этих стран декларировали место жительства в Вильнюсе. Годовой прирост составил соответственно 23%, 60% и 370%. Рост численности украинцев должны также ощутить Каунас, Каунасский район и Клайпеда.

"Сейчас большая часть граждан России декларировала место жительства в Вильнюсе (7400, +23% за год), в Клайпеде (2600, +6%), Висагинасе (1500, -3%), Каунасе (1300, +7%) и Шяуляе (900, +9%).

Больше всего белорусов декларировали место жительства в Вильнюсе (19 000, +60%), Шяуляе (3500, +20%), Вильнюсском районе (3200, +25%), Каунасе (2600, +40%) и Каунасском районе (1600, +40%).

Граждан Украины – в Вильнюсе (26 000, +370%), Клайпеде (12 100, +260%), Каунасе (11 000, +405%), Шяуляе (8800, +55%) и Каунасском районе (3900, +270%)", – сказал Delfi представитель ЦР Миндаугас Самкус.

Слышать русский язык для нас привычное дело, сказал Delfi вильнюсец, консерватор Жигимантас Павилёнис. Он сказал, что мы должны гордиться тем, что к нам едут украинские беженцы и борющиеся за демократию белорусы.

"Я сам рос в Лаздинае, многие друзья во дворе были русскими, я знаю, что они ходили в литовскую школу в том же районе, поэтому мы постепенно отвыкли от этого языка. Сейчас русский язык слышится чаще, но только потому, что на нем мы договариваемся с украинцами и белорусами.

Мы иначе не можем, только на языке бывшего оккупанта. Думаю, то, что Вильнюс стал приютом для защитников свободы Беларуси – мне кажется после революции около 25 000 к нам приехали, и украинцев много – и детей как минимум 20 000, мы можем этим гордиться.

Придет время, и эти люди вернутся в свои страны <...>. Если мы победим нашего общего врага, a я убежден, эти люди рано или поздно станут премьерами в своих странах, министрами, главами компаний, они с благодарностью вернут долг Литве. Тем более, что немалая их часть прекрасно владеет литовским", – сказал Павилёнис.

С 19 сентября в Литву впускают только тех россиян, которые входят в число исключений. Выяснилось, что в их числе и россияне с двойным гражданством. Представляет ли это какую-то проблему?

Павилёнис сказал, что литовская политика запрета на въезд россиян - пример для других стран ЕС, которые сейчас принимают россиян.

"Мы наглухо закрыли границу. Мы всегда оценивали въезжающих индивидуально, пытались выяснить, кто они, тех, кто борется с российским режимом мы приняли <...>. Тех, кто борется за свободу, принимали без исключений, этим мы отличаемся от стран Запада, немалая часть стран ЕС не хотела открывать двери для диссидентов, но впускала богатых олигархов и даже сторонников Кремля.

Вне всякого сомнения, нельзя владеть информацией сразу обо всех, бывают некоторые недоразумения. Некоторые приехавшие к нам люди занимаются деятельностью, противоречащей их нахождению здесь, но когда мы об этом узнаем, инициируем высылку таких людей. Я думаю, в этой области, по сравнению с большинством других стран, которые принимают всех россиян, мы пример для многих стран ЕС, как надо осуществлять такую политику", – сказал депутат.

После 19 сентября в Литву въезжает намного меньше россиян, сказал вице-министр внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс. Кроме того, это решение превентивно, по его мнению, остановило поток бегущих от мобилизации россиян.

"После ужесточения контроля на границе поток приезжающих россиян сократился на 50%. Надо заметить, что 53% въезжающих в Литву граждан России, следуют через нее транзитом в/из Калининградской области. Около 45% потока - российские дальнобойщики", – сказал вице-министр.

"Нынешние законы не касаются граждан с двойным гражданством. Важно оценить, какие последствия будут, если ввести такое ограничение, ведь у этих людей может быть гражданство разных стран, иногда больше двух. Это могут быть гражданства других стран ЕС или дружественных стран. Важно то, что шенгенское право дает возможность оценивать каждого въезжающего индивидуально. Надо отметить, что если у разведки есть данные о том, что въезжающий представляет угрозу нацбезопасности Литвы, то такого человека не впустят", – сказал вице-министр.

Правда, он считает, что нужны поправки к закону о режиме ЧС, чтобы в страну не могли въезжать граждане других стран, представляющие угрозу нацбезопасности и общественному порядку. МВД уже представило соответствующие поправки к закону, их одобрил парламентский Комитет по нацбезопасности и обороне.

"ПКНБО уже одобрил предложенные МВД поправки, которыми предлагается расширить установленные законом временные ограничения, которые позволят в период действия режима ЧС ограничить выдачу или замену, упразднение уже выданных иностранцам документов, предоставляющих право на временное проживание в Литве, а также ограничить предоставление им определенных услуг или заключение ими сделок", – сказал Абрамавичюс.

"Литва также поддерживает инициативу Украины о создании общего списка нежелательных лиц на уровне ЕС", – прибавил он.