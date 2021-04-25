"Выборы проходят гладко, избиратели, хотя и небольшим количеством, едут на избирательные участки, ГИК не зафиксировала серьезных, грубых нарушений избирательного законодательства", - заявила Л. Матйошайтите на пресс-конференции в воскресенье.
По ее словам, сообщения о возможных нарушениях не поступали ни от участковой избирательной комиссии, ни от наблюдателей, ни от полиции.
"Департамент полиции также не предоставлял информации о зафиксированных нарушениях, поэтому мы надеемся, что этих нарушений не будет до конца голосования", - сказала Л. Матйошайтите.
В воскресенье, до 15.00, в Радвилишкском районе проголосовало 15,46 процента избирателей, а при явке 10,31 процента на досрочном голосовании, в общеей сложности проголосовали 25,77 процента муниципальных избирателей.
Две недели назад явка в первом туре была немного выше: к 15 часам проголосовали 18,22 процента избирателей, при этом явка на досрочном голосовании составила 10,53 процента, в общей сложности - 28,75 процента.
В воскресенье жители Радвилишкского района выберут нового мэра во втором туре выборов. Работа избирательного участка началась в 7 часов утра и закончится в 20 часов. Запрет на агитацию действует до конца голосования.
Во втором туре выборов мэра Радвилишкиса соревновались два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре: Йоланта Маргайтене, выдвинутая СО-ХДЛ, и Витаутас Симелис, представитель партии "зеленых" Литвы.
Й. Маргайтене в настоящее время занимает должность директора муниципальной администрации, В. Симелис - глава муниципального управления по охране культурного наследия и туризма.
В первом туре две недели назад за пост мэра боролись семь кандидатов. В выборах мэра Радвилишкиса приняли участие четверть избирателей.
По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в выборах мэра Радвилишкисского района уже приняли участие четверть избирателей.
В воскресенье до 14.00 на избирательных участках проголосовало 13,64 процента избирателей, а при явке 10,31 процента на досрочном голосовании - 23,95 процента всех муниципальных избирателей. В выборах мэра Радвилишкиса могут принять участие 30 тысяч 858 избирателей.
Председатель ГИК Лаура Матйошайтите ранее в воскресенье заявила, что выборы проходят спокойно - сообщений о возможных нарушениях закона не поступало.
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