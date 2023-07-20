В эти выходные литовское побережье заполнено: ожидаются три масштабных мероприятия, кое-где мест уже нет

Правда, что цены на горящие предложения уже выросли. В ближайшие выходные в Паланге в 24-й раз пройдет "Ралли Aurum 1006 км" - это традиционное мероприятие ежегодно привлекает большое количество любопытных и значительно увеличивает количество гостей курорта.

Однако руководитель портала PrieJūros.lt Лауринас Шертвичюс, изучив раздел горящих предложений сказал Delfi, что в летней столице еще можно найти жилье.

"Могу сказать, что свободных мест еще довольно много, учитывая, что в эти выходные будут гонки и много других мероприятий. Конечно, самые привлекательные предложения с хорошим соотношением цены и качества уже зарезервированы, а пока можно найти места для отдыха на побережье на эти выходные, особенно в Паланге, где число предложений значительно увеличилось. Сложнее только в регионе Куршской косы", — комментирует Л. Шертвичюс.