В эти выходные литовское побережье заполнено: ожидаются три масштабных мероприятия, кое-где мест уже нет

Правда, что цены на горящие предложения уже выросли. В ближайшие выходные в Паланге в 24-й раз пройдет "Ралли Aurum 1006 км" - это традиционное мероприятие ежегодно привлекает большое количество любопытных и значительно увеличивает количество гостей курорта.
Однако руководитель портала PrieJūros.lt Лауринас Шертвичюс, изучив раздел горящих предложений сказал Delfi, что в летней столице еще можно найти жилье.
"Могу сказать, что свободных мест еще довольно много, учитывая, что в эти выходные будут гонки и много других мероприятий. Конечно, самые привлекательные предложения с хорошим соотношением цены и качества уже зарезервированы, а пока можно найти места для отдыха на побережье на эти выходные, особенно в Паланге, где число предложений значительно увеличилось. Сложнее только в регионе Куршской косы", — комментирует Л. Шертвичюс.
По его словам, посещаемость портала PrieJūros.lt на этой неделе не возросла, как это обычно бывает перед праздничными выходными, но подано на 40-50% заявок на ночлег больше, чем обычно. В тоже время глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Паланги Лаура Таучюте сказала Delfi, что заполняемость курортных отелей на ближайшие выходные уже достигает 90-92 проц., а тем, кто претендует на оставшиеся места, придется платить больше, чем обычно.
"В эти выходные заполняемость одна из самых высоких за все лето, потому что Праздник моря и ралли в Паланге совпадают, поэтому, естественно, цены выросли. Те, кто оформил предварительный заказ, получили услуги по обычным летним ценам, но горящие предложения уже по другим ценам. Если в отеле осталось лишь нескольких свободных номеров, то за них точно придется сейчас заплатить хотя бы на 10-15 проц. больше», — уверяет Л. Таучюте.
Она говорит, что подобные тенденции заполняемости отелей должны сохраняться и в остальные летние выходные, поскольку Паланга очень старается организовать как можно больше мероприятий для привлечения отдыхающих. "Конечно, не все могут сравняться с ралли, которая проходит здесь уже более 20 лет, но у нас много концертов, будет и уик-энд на Жолинес, а также Международный музыкальный фестиваль им. М. К. Чюрлениса. Количество мероприятий в Паланге увеличивается с каждым годом", — говорит представитель предпринимателей курорта.
В Ниде мест не осталось
По данным сайта Booking.com видно, что места для ночлега на эти выходные на побережье стремительно тают. По данным этого портала, на утро четверга уже было забронировано 87% всех предлагаемых вариантов размещения.
Цена двух ночей на двоих в большинстве частных апартаментов колеблется от 200 до 300 евро, в отелях – около 300-400 евро. На Куршской косе, по данным Booking.com, на утро четверга уже забронировано 94% мест для ночлега, а в самой Ниде не было ни одного предложения. В других населенных пунктах Неринги цена за двое суток в выходные достигает 300-600 евро.
Стремительно заполняются места и в Клайпеде, где пройдет Праздник моря. Booking.com сообщает, что 91% мест в третьем по величине городе Литвы уже забронированы, а стандартная цена пребывания в портовом городе на выходные сейчас составляет около 200-400 евро.