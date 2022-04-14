В епархии РПЦ в Литве - отстранение от должности и выход за штат священников, осудивших войну России против Украины

Речь идет о трех священнослужителях – секретаре епархиального управления протоиерее Виталии Моцкусе, протоиерее Виталии Даупарасе и священнике Георгии Сунгайла. Двое последних также отказались молитвенно поминать патриарха Кирилла, фактически поддержавшего российскую агрессию.
Как пишет на своей странице в социальной сети Facebook журналист Константин Эггерт, на пост Моцкуса митрополит Виленский и Литовский Иннокентий назначил лояльного Москве епископа. Речь идет о епископе Тракайском Амвросии (Федуковиче).
Священники ситуацию пока не комментируют.
До сих пор Виталий Моцкус был секретарем Епархиального управления, благочинным Вильнюсского Благочиния, настоятелем Успенского (Пречистенского) кафедрального cобора Вильнюса.
После российского вторжения в Украину он неоднократно публично заявлял в качестве представителя Виленско-Литовской епархии, что литовские православные осуждают агрессию России и руководство страны за их военные действия.
Священник Даупарас первым из литовских православных осудил слова Патриарха Кирилла в поддержку военных действий, а в связи с распространяемой патриархом идеей "русского мира" ранее по собственной инициативе отошел от активной деятельности в Литовской епархии.
Он был настоятелем Храма во имя святой мученицы Параскевы Пятницы в Вильнюсе.
Сунгайла, также активно осуждавший российскую агрессию и критиковавший патриарха, до сих пор служил клириком Успенского (Пречистенского) кафедрального cобора в Вильнюсе, был главным редактором православного издания.
17 марта митрополит Виленский и Литовский Иннокентий выступил с обращением, в котором решительно осудил войну в Украине. В нем он также отметил, что в Литве не согласны с политическими высказываниями Патриарха Кирилла по поводу войны в Украине, а РПЦ Литвы будет "и дальше стремиться к ещё большей церковной независимости".
Портал Delfi обратился за комментарием к представителями епархии, но пока не получил ответ.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Поток пациентов больницы регулируют и платой: когда за услуги придется заплатить
Не удивляйтесь и не возмущайтесь, если в...
Спецэфир Delfi: как психологи помогают пострадавшим от войны украинцам и о ситуации в РПЦ Литвы
В Литве зарегистрировано свыше 45 тысяч беженцев из...
Война в Украине. Взрывы в Киеве, крейсер "Москва" пошел ко дну
Война в Украине идет уже 51-й день. За минувшие сутки...
Группа депутатов Литвы предлагает сделать 9 мая днем памяти геноцида в Украине
Группа литовских парламентариев предлагает сделать 9...
Живущие в парламентской гостинице украинцы: это как в сказке
В парламентской гостинице в столице Литвы живет...