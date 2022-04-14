В епархии РПЦ в Литве - отстранение от должности и выход за штат священников, осудивших войну России против Украины

Речь идет о трех священнослужителях – секретаре епархиального управления протоиерее Виталии Моцкусе, протоиерее Виталии Даупарасе и священнике Георгии Сунгайла. Двое последних также отказались молитвенно поминать патриарха Кирилла, фактически поддержавшего российскую агрессию.

Как пишет на своей странице в социальной сети Facebook журналист Константин Эггерт, на пост Моцкуса митрополит Виленский и Литовский Иннокентий назначил лояльного Москве епископа. Речь идет о епископе Тракайском Амвросии (Федуковиче).

Священники ситуацию пока не комментируют.

До сих пор Виталий Моцкус был секретарем Епархиального управления, благочинным Вильнюсского Благочиния, настоятелем Успенского (Пречистенского) кафедрального cобора Вильнюса.

После российского вторжения в Украину он неоднократно публично заявлял в качестве представителя Виленско-Литовской епархии, что литовские православные осуждают агрессию России и руководство страны за их военные действия.

Священник Даупарас первым из литовских православных осудил слова Патриарха Кирилла в поддержку военных действий, а в связи с распространяемой патриархом идеей "русского мира" ранее по собственной инициативе отошел от активной деятельности в Литовской епархии.

Он был настоятелем Храма во имя святой мученицы Параскевы Пятницы в Вильнюсе.

Сунгайла, также активно осуждавший российскую агрессию и критиковавший патриарха, до сих пор служил клириком Успенского (Пречистенского) кафедрального cобора в Вильнюсе, был главным редактором православного издания.

17 марта митрополит Виленский и Литовский Иннокентий выступил с обращением, в котором решительно осудил войну в Украине. В нем он также отметил, что в Литве не согласны с политическими высказываниями Патриарха Кирилла по поводу войны в Украине, а РПЦ Литвы будет "и дальше стремиться к ещё большей церковной независимости".

Портал Delfi обратился за комментарием к представителями епархии, но пока не получил ответ.