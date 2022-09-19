Владелец чучела заявил, что купил его за 850 евро за границей, но не мог предоставить никакие документы, подтверждающие факт законного приобретения чучела. За нарушение подозреваемому грозит штраф 60-300 евро и конфискация чучела.

"Рысь обыкновенная (Lynx lynx) внесена не только в Красную книгу Литвы, это животное охраняется в международном масштабе. Ее или любые ее части нельзя держать или хранить без специального разрешения", – сказал представитель Вильнюсского отделения инспекции охраны природы Томас Усайтис.

"В этом году инспекторы уже выявили целый ряд подобных случаев и конфисковали 12 чучел: лесного хорька (Mustela putorius), два чучела вяхиря (Columba palumbus), одно камышницы (Gallinula chloropus), обыкновенного козодоя (Caprimulgus europaeus), фифи (Tringa glareola), три чучела шотландской куропатки (Lagopus lagopus scoticus et hibericus), одно чучело лесной куницы (Martes martes), американской норки (Neovison vison), белки (Sciurus vulgaris) и два черепа косуль с рогами (Capreolus capreolus). Кроме того, был выявлен незаконный продавец чучела волка (Canis lupus)", – сказал Усайтис.