В длинные выходные в Литве будут дежурить усиленные наряды полиции

"В длинные выходные по всей Литвы круглосуточно будут дежурить полицейские, выявляющие нетрезвых водителей и нарушителей скоростного режима", – сообщает Литовская служба дорожной полиции.

С середины недели полиция будет внимательно следить за участниками движения, выявлять случаи грубого нарушения правил дорожного движения.



По данным полиции, цель превентивных мер – обеспечение безопасности и выявление пьяных и одурманенных наркотиками водителей, пресечение хулиганского вождения.

"Сколько хотите наслаждайтесь празднованием Йонинес, обрядами, гаданиями, ведите себя безопасно на дорогах, не употребляйте алкоголь, если вы садитесь за руль. Это одна из важнейших рекомендаций полиции", – отмечают стражи порядка.

Полицейские призывают не забывать пристегиваться ремнями безопасности, избегать действий, не связанных с вождением: не есть, не пить, не звонить по телефону, если вы не пользуетесь прибором "свободные руки" и др.



В прошлом году за два дня на Йонинес на дорогах произошло 20 ДТП, в которых пострадали 22 человека.