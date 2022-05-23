В деле продажи санатория запахло скандалом: неожиданный план заинтересовал ССР

О продаже санатория стало известно 17 мая. Об этом сообщили его учредители - больница и Минздрав. Сообщалось, что санаторий был передан Республиканской больнице в 2018 году вместе с долгами, составлявшими 195 000 евро. В то время, по данным сообщения, 9 зданий санатория находились в плохом состоянии, никакие средства на их восстановление и приведение в порядок не выделялись, пациентов обслуживали только в центральном здании.

Директор больницы Юрате Куткаускене сказала, что у больницы нет денег на качественное обновление санатория. Кроме того, из-за его деятельности больница несет убытки на сумму больше 100 000 евро в месяц. Закрытие санатория планируется с 1 июня 2022 года. Сейчас в нем работают 55 человек.

Эта история вызывает ряд вопросов. Первый из них - почему такое дорогое имущество продает сама больница, а не Имущественный банк?

Представитель больницы Аста Багдонавичене сказала, что больница обратилась в Имущественный банк с просьбой воспользоваться системой evarzytines.lt и пока ждет ответ.

"Право собственности на здания санатория принадлежит больнице, а не государству", - отметила она.

На вопрос, есть ли у больницы компетентные специалисты, оценщики имущества, Багдонавичене ответила, что для этого будут искать помощь извне.

Здания санатория находятся на двух участках - ул. Пушино кяляс 23 и 25. Оба участка принадлежат государству (Национальной земельной службе).

Между тем, из ответов представителя Имущественного банка Йолиты Скинулите-Някшу видно, что это учреждение не горит желанием заниматься продажей санатория (ИБ продает только государственное имущество). Кроме того, Скинулите-Някшу отрицает тот факт, что больница обратилась за помощью в Имущественный банк.

Скинулите-Някшу отметила, что если здания будут переданы ИБ, то больница ничего не получит за них, деньги пойдут государству.

Представитель Минздрава Юлиянас Галишанскис сказал Delfi, что министерство не видит ничего плохого в том, что имущество будет продавать сама больница.

Однако есть мнение, что больнице, перенявшей санаторий в 2018 году, очень выгодна продажа этих зданий. У нее появятся деньги на оборудование и ремонт своих основных зданий.

Delfi общался с несколькими экспертами в сфере недвижимости, которые сказали, что были случаи, когда государственное имущество намеренно доводили до банкроства, чтобы потом дорого продать.

"Довести госимущество до банкротства очень легко. Это особенно выгодно, когда имущество находится в стратегически привлекательном месте: в столице, у моря и т.д. Если много лет ничего не инвестировать в имущество - больницу, школу или др. объект, оно быстро приходит в негодность. Тогда предлагаешь его продать. Чтобы довести до банкротства медучреждение, достаточно уменьшить объемы его деятельности. Больницы могут регулировать объемы работы своих филиалов. Доказать намеренное доведение до банкротства сложно. Что касается этого случая, нам закулисные договоренности не известны. Может, уже давно Минздрав решил, что этот санаторий бесперспективный, что его закроют, может, потому его и передали больнице, чтобы она, продав его, получила деньги на ремонт основных зданий. Могло быть и так, я точно не знаю. Ответить на такой вопрос может разве что правоохрана", - сказал один эксперт, не пожелавший назвать свое имя.

Он заметил, что стоимость этих зданий огромная.

Delfi обратился в Службу спецрасследований с вопросом, не будет ли расследования, чтобы выяснить, не довели ли этот санаторий до бамкротства намеренно?

ССР отметила, что следит за ситуацией. Ее представитель Рената Кедлене сказала, что пока нет ответа на вопрос, будет ли начато расследование.

"Чтобы выяснить, нет ли тут признаков коррупции, нужно тщательно проанализировать ситуацию и оценить ее", - сказала представитель ССР.

Багдонавичене подтвердила Delfi, что на данный момент у санатория нет задолженностей, поскольку все расходы покрывает больница.

Она также подтвердила предположения Delfi - полученные средства больница направит на ремонт основного здания, которое не ремонтировали 30 лет. Багдонавичене категорически отклонила версию преднамеренного доведения санатория до банкротства.