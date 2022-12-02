Во всей стране проведут следующие превентивные рейды:
Контроль за пешеходами и велосипедистами – носят ли они отражатели в темное время суток – 1–3 декабря.
Проверка водителей (включая водителей самокатов и велосипедов) на трезвость – 5–11, 24–27 и 30–31 декабря.
Одну из акций организует (Operation Alcohol & Drugs) Европейская сеть дорожной полиции ROADPOL (European Roads Policing Network), поэтому она будет проходить не только в Литве, но и во многих других странах ЕС (5–11 декабря).
Будут проверять, останавливаются ли водители перед пешеходным переходом – 13–16 декабря.
Будут проверять, не занимаются ли водители за рулем посторонней деятельностью (использование мобильных телефонов и т.д.) – 19–21 декабря.
Внимание:
Главные комиссариаты отдельных округов могут сами проводить другие превентивные рейды.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Специалисты "Содры" отмечают: поведение жителей Литвы меняется, вызов ждет в 2027 году
"Содра " отмечает, что жители уже перестали массово...
Экономист предупреждает о компенсациях на энергоресурсы: на горизонте – новые налоги
Жители Литвы , несмотря на дефицитный бюджет, получают...
В декабре водителей в Литве ждет еще больше проверок на дорогах
Литовская дорожная полиция информировала, когда и...
Минкульт Литвы призывает организаторов не приглашать российских исполнителей
Министерство культуры Литвы рекомендует организаторам...
Прогноз: в выходные ожидается снег и оттепель
В пятницу погоду в Литве обусловит юго-западная часть...