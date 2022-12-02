В декабре водителей в Литве ждет еще больше проверок на дорогах

Во всей стране проведут следующие превентивные рейды:

Контроль за пешеходами и велосипедистами – носят ли они отражатели в темное время суток – 1–3 декабря.

Проверка водителей (включая водителей самокатов и велосипедов) на трезвость – 5–11, 24–27 и 30–31 декабря.

Одну из акций организует (Operation Alcohol & Drugs) Европейская сеть дорожной полиции ROADPOL (European Roads Policing Network), поэтому она будет проходить не только в Литве, но и во многих других странах ЕС (5–11 декабря).

Будут проверять, останавливаются ли водители перед пешеходным переходом – 13–16 декабря.

Будут проверять, не занимаются ли водители за рулем посторонней деятельностью (использование мобильных телефонов и т.д.) – 19–21 декабря.

Внимание:

Главные комиссариаты отдельных округов могут сами проводить другие превентивные рейды.