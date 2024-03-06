В числе приезжающих в Литву беларусов есть и завербованные агенты: эксперты рассказали о возможных угрозах

"Из-за нехватки кадров ведомства не могут проверить всех приезжающих, они становятся идеальной средой для сбора информации и ее передачи в Беларусь, даже тогда, когда нет какого-либо напряжения. Эти люди могут следить за дорогами, фиксировать передвижение военной техники.
Если начнется масштабный военный конфликт между странами НАТО и Россией с потенциальной вероятностью вторжения в Литву, эти люди могут действовать намного активнее, стать немалой проблемой", – сказал Delfi Чеснакас.
Гузявичюс констатировал, что нынешнее положение очень благоприятно для внедрения агентов, а российские и беларусские спецслужбы, вне всякого сомнения, этим пользуются.
Что касается потенциальных угроз, то полковник назвал вызывающие беспокойтво настроения в беларусской диаспоре, присвоение истории Литвы - Вильнюс даже называют городом, основанным беларусами, он напомнил и сценарий аннексии Крыма.
Гузявичюс предложил вспомнить, что было в Крыму 10 лет назад. Тогда российские военные и наемники "Вагнер" провели успешную операцию. В Крым были тайно переброшены военные, когда им дали знак, военные появились на улицах в униформах без отличительных знаков и переняли контроль над основными стратегическими объектами. С помощью местных пособников Крым оторвали от Украины, аннексировали его территорию.
Тогда в 2014 г. царил информационный хаос: никто не знал, что это за "зеленые человечки", откуда они взялись. Кремлевские рупоры заявляли, что это военные сепаратистских территорий Восточной Украины, восставшие местные жители.
"Это российские спецсилы, началась война, она дойдет до наших границ", – сказал тогда Delfi один из офицеров Литовской армии.
Может ли такой сценарий повториться в Литве? Собеседники Delfi уверяют, что опасность реальна, беспокойство вызывают большие потоки беларусов, в числе которых, вне всякого сомнения, есть люди, связанные со спецслужбами.
Очевидно, что беларусский КГБ может подготовить для своей агентуры "легенды", имитирующие преследование со стороны режима за мнимые участия в протестах или критику Лукашенко.
Гузявичюс заметил, что не нужны даже такие сложные шаги, ведь у Литвы нет возможности проверить всех беларусов, которые массово едут в нашу страну.
"Можно даже прикинуться экономическим мигрантом. Нашел работу, не хочу жить в условиях диктатуры. Легенду можно любую придумать, когда идет такой поток, все проверить очень сложно. Директор Департамента госбезопасности, глава парламентского комитета по нацбезопаснисости и обороне упоминали, что по мере нарастания угрозы – риск увеличивается. Сейчас у нас почти 70 000 мигрантов, это две Литовские армии, а для провокации не нужно даже 7000, достаточно – 700", – сказал он Delfi.
Он назвал и угрозы. В их числе усиление нарратива литвинизма, распространение псевоисторической теории, якобы "настоящие литовцы" - это беларусы, Вильнюс основан беларусами, а литовцы – только жемайтийцы. Режим Лукашенко использует эту теорию для ведения гибридной войны с Литвой. Идеи литвинизма живучи и среди беларусских мигрантов в Литве, представителей оппозиции, бежавших от режима Лукашенко.
"Это серьезный вызов, эти люди свято этому верят, а вера мотивирует лучше всего. Они не знакомятся с реальными фактами, отрицают их и открыто заявляют, что едут в Вильнюс не в гости, а возвращаются в него, что город надо поделить", – заметил Гузявичюс.
Полковник выделил фактор "пятой колонны".
Это не только пророссийски настроенные, но и отрицающие законность литовской власти деятели или люди, живущие в своих информационных пузырях.
"Таких людей – немало, и тут мы сталкиваемся с определенными рисками. Информационная война идет, мы начали фиксировать ее еще в 2005 г., когда в армии появилась группа по психологическим операциями.Впервые о том, что мы живем в условиях информационной войны, заявила президент Даля Грибаускайте в своем годовом докладе в 2012 году", – напомнил Гузявичюс.
Он напомнил, что украинские спецслужбы недавно разоблачили и задержали завербованных Россией агентов, которые наблюдали за перемещением армии, отмечали стратегические объекты, которые потом стали мишенями ракет и дронов. Гузявичюс заметил, что ни один из задержанных напрямую с российскими спецслужбами не общался, все они были завербованы в виртуальном пространстве.
"Они следили за российскими порталами, были выбраны самые ярые сторонники Кремля, с которыми стали общаться по интернету, за информацию платили вознаграждение. Это агентство нередко работает удаленно. Это очень опасно, мы видим, какой язык ненависти используется и у нас, когда комментируют новости о Литве и Западе", – заметил Гузявичюс.
Напомним, что на этой неделе в группах в Телеграм распространяют призывы за деньги рисовать граффити, на которых акцентируется угроза со стороны беларусских националистов, якобы "литвины" уже рядом. За одно граффити предлагают 15 евро, деньги обещают платить криптовалютой, чтобы их получить, надо прислать фото граффити.
Об угрозах рассказал и профессор Чеснакас. Он сказал, что нельзя исключить вероятности того, что в Литву внедряют членов диверсионных групп.
"Не сомневаюсь, что наша разведка в меру своих возможностей старается максимально следить, идентифицировать таких людей", – заметил профессор.
Он видит иную угрозу - такие люди могут стать активными бойцами, в случае начала масштабного конфликта между Россией и странами НАТО.
Что касается возможности повторения сценария аннексии Крыма, то он сказал, что в Литве иная специфика. Здесь нет регионов, в которых наблюдается большая концентрация русскоязычных. Он выделил только Висагинас, но заметил, что в Литве было бы сложно осуществить крымский вариант.
По мнению Чеснакаса, такие сценарии вероятнее для Латвии и Эстонии и назвал Даугавпилс, где проживает много русскоязычных.
Профессор указал также на сектор ИТ, в который приглашали специалистов из Беларуси.
"Через сектор ИТ можно нанести серьезный ущерб и будет непросто выяснить, кем он нанесен. Например, создать незаконный доступ к государственным ресурсам. Потенциал этой угрозы очень велик (...). Нынешнее положение напоминает положение в годы Холодной войны, только технологии стали совершеннее. Однако внедрение агентов никуда не делось", – подытожил Чеснакас.