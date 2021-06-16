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С целью повышения темпов вакцинации от коронавируса, в четверг по всей Литве люди смогут прививаться без предварительной регистрации, сообщило Министерство здравоохранения.
Pirmadienio rytą prie skiepijimo centro "Litexpo" nusidriekė eilės.
Pirmadienio rytą prie skiepijimo centro "Litexpo" nusidriekė eilės.
© DELFI

"В четверг в Литве пройдет вакцинация без предварительной регистрации во всех центрах вакцинации всех самоуправлений", – заявила BNS в среду советник министра здравоохранения Айсте Шукста.

По ее словам, центры вакцинации будут принимать людей с 8 часов утра до 20 часов, можно будет выбирать из всех имеющихся на тот момент вакцин.

"Будут два потока – предварительной регистрации и живые очереди", – пояснила советник.

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Шукста отмечает, что если акция будет успешной, ее будут повторять и в будущем.

Прививающийся человек обязан иметь документ удостоверения личности.

Первым о вакцинации без регистрации в четверг сообщило столичное самоуправление.

В Литве как минимум одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 1, 75 млн жителей – 42,1% населения.

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