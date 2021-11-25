В четверг и в пятницу состоится прощание с партизаном Якавонисом-Тигром

Прощание с партизаном состоится в четверг с 12 до 20 ч. и в пятницу с 9 до 10 ч. в храме Св. Иоаннов в Вильнюсе.
25 ноября, в 18 ч., состоится служба в храме.
В пятницу, в 10 ч. процессия отправится в Меркине. В 12 ч. в храме Вознесения Пресвятой Девы Марии состоится заупокойная служба.
Похороны состоятся в 13 ч. в деревне Кащюнай.
ЦГСЖЛ передают просьбу Якавониса - он хотел, чтобы люди, которые придут с ним прощаться, не покупали цветы, а пожертвовали деньги на реконструкцию восстановленного бункера.
96-летний Якавонис-Тигр скончался 23 ноября в Вильнюсе.
Якавонис родился в Кащюнай (Варенский округ). 20-летний Якавонис-Тигр осенью 1945 года вместе с другими партизанами в усадьбе своих родителей в деревне Кащюнай оборудовал командный пункт партизан Меркинского округа.
В 1945–1946 г. вместе с командующим округа Раманаускасом-Ванагасом там одно время скрывался и глава партизан Южной Литвы Юозас Виткус-Казимерайтис. Там издавалась газета "Колокол свободы".
Якавонис-Тигр был связным штаба.
В 1946 году Якавонис был сослан в Сибирь, он вернулся в Литву спустя 13 лет.
В 1998 г. Якавонис был награжден Орденом Креста Витиса 3 степени, в 2000 г. ему вручили медаль добровольцев, основавших Литовскую армию.
4 декабря 2018 г. Якавонису и другим партизанам была вручена парламентская Премия свободы.
7 мая 2021 года Якавонису вручили премию им. командующего партизанами Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса.
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