"Насилие над женщинами и девочками является одним из наиболее системных и распространенных в мире нарушений прав человека. Насилие над женщиной – это эффективный способ ее контролировать, не разрешать полноценно участвовать в общественной жизни, добиваться своих целей, выражать свое мнение", – заявила глава Центра программ женской информации Ругиле Буткявичюте.

Она отметила, что невозможно точно подсчитать, сколько женщин испытывают насилие в ближайшем окружении, в мире этот показатель составляет 25–30%.

Согласно данным опроса, проведенного по заказу Центра программ женской информации, более 23% литовских женщин отметили, что испытывали насилие.

По данным Департамента полиции, в прошлом году в стране было получено более 58 тыс. сообщений о насилии в ближнем окружении, большинство пострадавших – женщины.

Согласно данным Всемирного банка, насилие над женщинами в возрасте 15-44 лет вызывает больше смертей и большую инвалидность, чем рак, дорожные происшествия, малярия и война вместе взятые.