В части Каунаса пропало электричество: не работали светофоры, не открывались двери магазинов

"В Вилиямполе нет электричества, не работает ни один магазин, заправки, поскольку не открываются двери и не работают кассы. Люди в растерянности", – сообщил читатель портала Kas vyksta Kaune Игнас.
По его словам, в Вилиямполе также не работают светофоры.
О том, что нет электричества, информировали также жители других районов Каунаса.
По данным Energijos skirstymo operatorius (ESO), без электричества в Каунасе остались жители Вилиямполе, Жалякальниса, Центра и др. районов.
"На одной подстанции проводили запланированные работы, поэтому около 40 минут без электричества остались 6000 жителей города. Сейчас поставки электричества восстановлены", – сказала представитель ESO Раса Юодейкене.
Оставить комментарий Читать комментарии