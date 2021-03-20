Организаторы провели акцию протеста, поскольку требуют соблюдения прав человека, отменить излишние и незаконные карантинные ограничения, открыть границы и отменить обязательное ношение масок.
Участники акции протеста высказались в пользу 5 важнейших свобод: слова, передвижения, выбора, собраний и здоровья.
Участники протеста на столичной Кафедральной площади держали плакаты с надписями: "СТОП дискриминации здоровых граждан, маскам и другим ограничениям – только для лих из группы риска!", "Мы хотим жить!", "Верните школы!".
Во время акции протеста состоялся концерт, выступали докладчики.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Детектив с тестом на COVID-19: как положительный результат стал отрицательным (33)
Жительница Вильнюса , которая собралась на работу за...
После приостановки вакцинации от AstraZeneca отказываются и те, кто хотел ею прививаться (492)
Решение временно приостановить вакцинацию вакциной...
Паланга ожила после карантина: на улицах толпы отдыхающих (4)
В Палангу съехали соскучившиеся по морю жители Литвы ....
В центре Вильнюса звучали недовольные голоса: протестовавшие высказались против масок (53)
20 марта в столице Литвы состоялась акция протеста за...
Коронавирус в Литве: 575 новых случаев, скончались 12 человек (14)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 575 новых...