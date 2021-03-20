В центре Вильнюса звучали недовольные голоса: протестовавшие высказались против масок

Организаторы провели акцию протеста, поскольку требуют соблюдения прав человека, отменить излишние и незаконные карантинные ограничения, открыть границы и отменить обязательное ношение масок.

Участники акции протеста высказались в пользу 5 важнейших свобод: слова, передвижения, выбора, собраний и здоровья.

Участники протеста на столичной Кафедральной площади держали плакаты с надписями: "СТОП дискриминации здоровых граждан, маскам и другим ограничениям – только для лих из группы риска!", "Мы хотим жить!", "Верните школы!".

Во время акции протеста состоялся концерт, выступали докладчики.