aA
20 марта в столице Литвы состоялась акция протеста за свободу, мир и демократию. Подобные протесты прошли в разных городах всего мира.
В центре Вильнюса звучали недовольные голоса: протестовавшие высказались против масок
© DELFI / Tomas Vinickas

Организаторы провели акцию протеста, поскольку требуют соблюдения прав человека, отменить излишние и незаконные карантинные ограничения, открыть границы и отменить обязательное ношение масок.

Участники акции протеста высказались в пользу 5 важнейших свобод: слова, передвижения, выбора, собраний и здоровья.

Участники протеста на столичной Кафедральной площади держали плакаты с надписями: "СТОП дискриминации здоровых граждан, маскам и другим ограничениям – только для лих из группы риска!", "Мы хотим жить!", "Верните школы!".

Во время акции протеста состоялся концерт, выступали докладчики.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Детектив с тестом на COVID-19: как положительный результат стал отрицательным (33)

Жительница Вильнюса , которая собралась на работу за...

После приостановки вакцинации от AstraZeneca отказываются и те, кто хотел ею прививаться (492)

Решение временно приостановить вакцинацию вакциной...

Паланга ожила после карантина: на улицах толпы отдыхающих (4)

В Палангу съехали соскучившиеся по морю жители Литвы ....

В центре Вильнюса звучали недовольные голоса: протестовавшие высказались против масок (53)

20 марта в столице Литвы состоялась акция протеста за...

Коронавирус в Литве: 575 новых случаев, скончались 12 человек (14)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 575 новых...