В центре Вильнюса ждут ограничения: отметят 20-летие вступления в НАТО

20 лет назад, 29 марта, в 16.47 ч. на авиационную базу Литовских ВС в Шяуляй прилетели первые истребители бельгийских ВС F-16, которые стали выполнять миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии. 20 лет назад Литва стала полноправным членом НАТО.

С 21 ч. 28 марта до 15 ч. 29 марта запрещена стоянка автомобилей на части ул. Леиклос от ул. Университето до ул. Л.Стуокос-Гуцявичаус.

В 11.30-13 ч. 29 марта запрещено движение транспорта на ул. Университето и Леиклос от ул. Университето до ул. Л.Стуокос-Гуцявичаус.

В 12 ч. на площади С.Даукантаса состоится церемония поднятия флагов Литвы и НАТО. На церемонии выступит президент Литвы Гитанас Науседа, можно будет увидеть полет истребителей миссии воздушной полиции НАТО и экспозицию военной техники.