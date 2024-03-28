В центре Вильнюса ждут ограничения: отметят 20-летие вступления в НАТО

 
над Вильнюсом пролетели вертолеты
ru.DELFI.lt

29 марта в Литве отметят 20-летие вступления в НАТО, поэтому в Старом городе ожидаются ограничения движения, сообщает портал madeinvilnius.lt. По случаю 20-летия вступления в НАТО, в разных городах Литвы проходят праздничные мероприятия. В четверг внимание вильнюсцев привлекли военные вертолеты.

20 лет назад, 29 марта, в 16.47 ч. на авиационную базу Литовских ВС в Шяуляй прилетели первые истребители бельгийских ВС F-16, которые стали выполнять миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии. 20 лет назад Литва стала полноправным членом НАТО.

С 21 ч. 28 марта до 15 ч. 29 марта запрещена стоянка автомобилей на части ул. Леиклос от ул. Университето до ул. Л.Стуокос-Гуцявичаус.

В 11.30-13 ч. 29 марта запрещено движение транспорта на ул. Университето и Леиклос от ул. Университето до ул. Л.Стуокос-Гуцявичаус.

В 12 ч. на площади С.Даукантаса состоится церемония поднятия флагов Литвы и НАТО. На церемонии выступит президент Литвы Гитанас Науседа, можно будет увидеть полет истребителей миссии воздушной полиции НАТО и экспозицию военной техники.

В 16.47 ч. на Кафедральной площади откроют художественную инсталляцию atidaroma #MesNATO20. Подробности здесь. Инсталляцию можно увидеть до 4 апреля.

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