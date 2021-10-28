В Центре регистрации иностранцев в Пабраде – беспорядки, использован слезоточивый газ

По ее сообщению, в среду пограничники вместе с переводчиками Европейского бюро поддержки убежища в одном из секторов, где проживают мигранты, общались с просителями убежища, представили осуществляемые административные процедуры, рассказывали о порядке предоставления убежища в Литве.

Однако это, по информации СОГГЛ, раздражало мигрантов.

"Один из них начал пинать стену, другие иностранцы начали собираться в группы, выражать недовольство, кричать, вести себя агрессивно. На требования сотрудников СОГГЛ они не реагировали, по причине роста напряжения и угрозы безопасности должностных лиц был использован слезоточивый газ", – говорится в сообщении.

После этого иностранцы успокоились и разошлись, ни одному не потребовалось помощь по причине использованного газа.

За сутки пограничники не пустили в Литву 113 нелегальных мигрантов

Поток нелегальных мигрантов, пытающихся попасть из Беларуси в Литву, не уменьшается – в среду пограничники не пустили в страну 113 таких иностранцев, сообщила в четверг Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

По гуманитарным причинам в Литву в среду пустили одного иностранца.

Со второго сентября с целью остановить незаконную миграцию на границе начали применять политику разворота нелегальных мигрантов. С того времени в Литву не пропущено 5,8 тыс. таких иностранцев.

В среду СОГГЛ начала досудебное расследование по факту незаконного провода людей через государственную границу жителем Каунаса.

Водитель на автомобиле Opel Astra с четырьмя мигрантами был задержан в Друскининкай. По предварительным данным, четверка незаконно попавших в Литву иностранцев - граждане Сирии. И житель Каунаса, и мигранты находятся в СИЗО.

За минувшие сутки литовскими пограничниками не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

В этом году нелегально перешли границу с Беларусью и попали в Литву свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. По этой причине в стране объявлена экстремальная ситуация.