В центре Паланги зафиксирован необычный курортник

По его словам, бобер шел к морю. На автомобиль животное не реагировало.

Жители не в первый раз встречают бобров около моря. Чаще всего их встречали на пляжах на закате.

Натуралисты говорят, что такие животные прекрасно ориентируются, находят воду и знают, где им хорошо, поэтому не надо их гонять.

Вода Балтийского моря не должна нанести вреда бобрам, поскольку она не очень соленая.