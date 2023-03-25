В центре Паланги зафиксирован необычный курортник

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"7 ч. утра, центр Паланги, бобер заблудился", – писал Раймундас, который сделал видео через окно автомобиля.
Bebras Palangoje Stopkadras
Bebras Palangoje Stopkadras

По его словам, бобер шел к морю. На автомобиль животное не реагировало.

Жители не в первый раз встречают бобров около моря. Чаще всего их встречали на пляжах на закате.

Натуралисты говорят, что такие животные прекрасно ориентируются, находят воду и знают, где им хорошо, поэтому не надо их гонять.

Вода Балтийского моря не должна нанести вреда бобрам, поскольку она не очень соленая.

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