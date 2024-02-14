В ближайшие дни - противостояние зимы и весны: ожидаются впечатляющие колебания температуры

 
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ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

В среду атмосферное давление на территории Литвы незначительно повысится, поле высокого давления усилится. Небо во многих местах останется облачным, но местами, c большей вероятностью в юго-западной части, время от времени можно будет увидеть лучи солнца.

Лишь в некоторых районах страны будет небольшой дождь. Ожидается слабый ветер переменного направления. Видимость в некоторых местах будет немного снижена из-за тумана

Максимальная температура повысится от 1-2 градусов тепла в северо-восточных районах до 5-6 градусов тепла в юго-западном регионе.

Циклон приблизится с запада в четверг вечером. Недостатка в облаках на небе не будет, прояснения будут лишь в первой половине ночи на восточной стороне. К утру осадки должны распространиться преимущественно над западными районами. Кое-где уже возможен мокрый снег, на большей части Литвы нужно остерегаться гололеда.

Ветер переменится с юго-восточного направления, постепенно усиливаясь. Самая низкая температура будет между 2 градусов холода и 3 градусами тепла. В восточной части, где в начале ночи будет больше прояснений местами похолодает до 4-5 градусов мороза.

В четверг мы опять не увидим солнца, во многих местах пойдет дождь, а также кое-где могут появиться мокрые снежинки. Юго-восточный ветер сохранится умеренный. Самая высокая температура будет между 0 и 5 градусами тепла.

В праздник 16 февраля Литва будет находиться в теплой части циклона. И ночью, и днем во многих местах пройдут дожди, но преимущественно будет преобладать небольшой дождь. Ночью температура не будет значительно отклоняться от 0 градусов, а днем должна прогреться до 4-9 градусов тепла.

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