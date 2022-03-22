26 марта такие экскурсии проведут в Вильнюсе, Шяуляе, Клайпеде, Бирштонасе, Алитусе. Каунас предложит посетить бесплатные экскурсии 27 марта.
"Наша цель - познакомить приезжих из Украины с городами, в которых они живут. Многие уже сейчас интересуются историей страны, достопримечательностями, культурным, историческим и гастрономическим наследием. Это общий проект литовских экскурсоводов и туристических центров. И точно не последний", – сказала директор Клайпедского центра информации для туристов Ромена Савицкене.
"Сердцами и мыслями мы с борющимися жителями Украины, лучшее, что мы можем сделать сейчас – это позаботиться об их близких, которые уже приехали в Литву. Помочь им в интеграции, поиске друзей и единомышленников. Поэтому призываем их хотя бы ненадолго почувствовать умиротворение" – сказала представитель Бирштонского центра информации для туристов Рута Капачинскайте.
На экскурсии приглашают украинцев, проживающих в разных городах Литвы.
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