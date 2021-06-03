В ближайшие дни ожидается приятное тепло

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Начало календарного лета вернуло в Литву тепло. В четверг погоду обусловит южная часть циклона, находящегося над северной Европой. Давление будет высоким, погода ожидается солнечная. Однако в небе появятся облака. Особых осадков не ожидается, дожди возможны лишь местами. Температура превысит 20 градусов, во многих районах будет 21-23, на юго-западе местами до 24-25 градусов.
В ночь на пятницу будет ясно, температура составит 8-13 градусов тепла.
В пятницу утром во многих районах снова ожидается ясная погода, позже появятся облака, поэтому ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 21-24, местами до 25 градусов. Будет очень тепло.
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