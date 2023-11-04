В Беларуси – несколько задержанных литовцев: МИД просит не рисковать

"Сейчас у нас есть информация о нескольких гражданах ЛР задержанных или/и отбывающих наказание в Беларуси. Белорусские ведомства не всегда сразу информируют о задержании литовских граждан", – сказано в ответе МИД Delfi.

МИД напоминает, что в этом году жителей Литвы уже трижды информировали об интенсивных враждебных и провокационных действия белорусских служб в отношении граждан ЛР, которые живут или временно въезжают на территорию Беларуси, а также о том, что задержание граждан ЛР может быть нелегальным.

"Еще раз напоминаем о действующей рекомендации - жителям Литвы настоятельно не рекомендуют ездить в Беларусь, а тех, кто там находится, просим немедленно вернуться", – указал МИД.

По данным министерства, Беларусь не считается государством, которое признает главенство законов, в нем нет объективной системы судов, поэтому сложно надеяться на справедливое и независимое расследование и судебное разбирательство.