В августе с улиц столицы продолжают вывозить бесхозные автомобили

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за брошенные в общественных местах автомобили полагается штраф в размере 70-140 евро (за повторное нарушение 140-300 евро). Кроме того, решением суда такие транспортные средства могут быть конфискованы", – сказано в сообщении.
Мэрия информировала, что проведена процедура признания таких брошенных автомобилей собственностью муниципалитета, после чего эти транспортные средства увезут на охраняемую стоянку до появления хозяина или до того момента, как суд признает их бесхозным имуществом.
В августе вывезут следующие автомобили:
1 Ford SMO466 черный ул. Саломеёс Нериес, 15 Фабийонишкес
2 Renault HNB501 белый ул. Саусё 13-осёс, 4A Каролинишкес
3 Audi без номеров синий ул. Жеручё, 23 Лаздинай
4 Audi KHS762 зеленый ул. Габиёс, 23 Пашилайчай
5 Kia YR60VUX серый ул. Ю.Балтрушайчё, 3 Пашилайчай
6 Ford без номеров белый ул. Электринес, 8 Вилкпеде
7 Прицеп без номеров белый ул. Минтес, 13 Жирмунай
8 Opel LF402 серый Минское шоссе, 21 Расу
9 Nissan без номеров черный ул. Тайкос, 50 Юстинишкес