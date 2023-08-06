В августе с улиц столицы продолжают вывозить бесхозные автомобили

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за брошенные в общественных местах автомобили полагается штраф в размере 70-140 евро (за повторное нарушение 140-300 евро). Кроме того, решением суда такие транспортные средства могут быть конфискованы", – сказано в сообщении.

Мэрия информировала, что проведена процедура признания таких брошенных автомобилей собственностью муниципалитета, после чего эти транспортные средства увезут на охраняемую стоянку до появления хозяина или до того момента, как суд признает их бесхозным имуществом.

В августе вывезут следующие автомобили: