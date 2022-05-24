Сыроватская училась в Харьковском национальном медицинском университете, она проработала семейным врачом более 8 лет. До войны женщина работала врачом в частной клинике.
Директор Антакальнисской поликлиники Эвалдас Навицкас отметил, что на данный момент в их поликлинике уже обслужили 1300 граждан Украины, бежавших от войны.
"Наша поликлиника была одной из первых поликлиник, в которой принимали беженцев из Украины и оказывали им необходимую медицинскую помощь. Количество беженцев растет, поэтому решение принять на работу врача из Украины - очень своевременное", - сказал Навицкас.
На данный момент Антакальнисская поликлиника обслуживает больше 100 000 пациентов, постоянно растет количество граждан Украины, которые выбирают это медучреждение.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
На выбор поставщика электроэнергии осталось меньше месяца: чтобы получить полную информацию, стоит поспешить
На выбор независимого поставщика электроэнергии у...
Спецэфир Delfi с экономистом Владиславом Иноземцевым: сможет ли Россия приспособиться к санкциям Запада?
Гость студии Delfi – руководитель Центра исследований...
Арендная плата в Литве растет, как на дрожжах, выбирать не из чего
На литовском рынке сокращается количество сдаваемых в...
Сколько раз можно отказаться от предложенной работы и не лишиться регистрации в Службе занятости?
Служба занятости в Литве будет иначе работать с...
В Антакальнисской поликлинике начинает работу семейный врач из Украины
На этой неделе в Антакальнисской поликлинике начинает...