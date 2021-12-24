В Алитусе подарки можно подобрать бесплатно: от бытовой техники до книг

Хватит тратить деньги. В Литве можно найти не только красивую природу, но и полезные места для тех, кто хочет сэкономить. Возможно, после этой статьи на складе в Алитусе появятся очереди.

Некоторые думают, что в наше время ничего бесплатного не бывает. За всеми обещаниями кроется какой-то подвох. И правда, часто за "бесплатным" обещанием стоят какие-то требования, но их сразу не заметишь. Это так раздражает, что со временем начитаешь игнорировать все бесплатное.

Но на этот раз все без подвоха. На окраине Алитуса есть огромный склад, где вещи раздают бесплатно. И не важно, какого вы возраста, какого цвета у вас глаза, и какие у вас доходы – приезжаете, выбираете и везете домой. Настоящая мечта перед праздниками.

Если вам нужны вещи, одежда, книги, посуда, нужны подарки близким и друзьям – введите в навигацию Google Maps TikoTiks, это отделение Центра вторсырья Алитусского региона. Здесь можно найти пригодные для использования вещи, которые не нужны прежним хозяевам.

Здесь есть кассетные магнитофоны, стиралки, ноутбуки, кожаная обувь. Сюда попадают и вещи умерших людей. Например, недавно умер один антиквар, осталось много непроданных товаров – все они здесь, их можно забрать бесплатно. Здесь есть и старые кожаные чемоданы, и гитары, и бижутерия.

На полках склада TikoTiks можно найти массу интересных вещей. Одних детских колясок здесь не меньше 20 штук.

На складе действует правило - один человек может забрать не больше 5 вещей. Такое ограничение ввели для того, чтобы люди не злоупотребляли возможностью получить вещи бесплатно и не продавали их потом.

Эти вещи предназначены для личного пользования или в качестве подарков, а не для накопления или продажи.

Глава TikoTiks Акне Ючене сказала, что ее команда каждый день пополняет склад новыми вещами.

"Вещей у нас меньше не становится, склад никогда не пустует. Не бывает и дня, чтобы мы не нашли что-то интересное", - сказала она, продемонстрировав свадебное платье с фатой.

Платья TikoTiks при возят сбежавшие из-под венца или разведенные невесты, иногда и те, кто счастлив в браке.

На Рождество часто дарят чашки, подсвечники, разную посуду. Здесь можно найти подходящий вариант на любой вкус. На прилавках TikoTiks стоят ряды салатниц и селедочниц.

Сюда нередко приезжают и "охотники" за бытовой техникой. Тут можно найти патефоны в хорошем состоянии, кассетные магнитофоны, видеокамеры и т.д.

Глава TikoTiks сказала, что работники наблюдают за посетителями и если замечают, что кто-то систематически заглядывает за вещами одного вида – ругают их.

На склад заглядывают и модники, поскольку здесь можно найти немало интересной брендовой одежды, обуви, аксессуаров.

Ючене сказала, что самые дорогие и качественные вещи на складе продают за символическую цену. Например, новую клавиатуру можно купить за 1-2 евро, новую юбилейную тарелку по случаю 50-летия можно купить за 1 евро.

На вырученные деньги работники склада чинят найденные вещи чтобы их можно было вернуть к жизни.