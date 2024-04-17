В аквариуме торгового центра Mega не осталось акул-долгожителей

Биолог и водолаз Тадас Лауринавичюс, который присматривал за жителями аквариума в Megа, сказал, что в аквариуме жили три акулы: две черноперые и одна самка темной акулы.

"Одна акула умерла в начале марта, а недавно умерли и две другие. Все они умерли от старости", – сказал Лауринавичюс.

Биолог Литовского морского музея Саулюс Каралюс в свое время помог команде ТЦ Mega выбрать акул для аквариума. Он рассказал, что черноперые и темные акулы - близкие виды.

В природе черноперые акулы живут в среднем 12 лет, а темные - 16 лет.

"В аквариуме они жили с 2005 года", - сказал Лауринавичюс.

Благодаря тому что акул хорошо кормили, они не нападали на других жителей аквариума. За акулами ухаживали ветеринары. Вероятно хорошие условия жизни позволили акулам жить дольше, чем их родственники живут в природе.