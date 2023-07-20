20 июля 2023 г. 14:54

Уже в четверг на дороге в Палангу пробки: тем, кто собирается ехать на море, придется запастись терпением

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

Солнечная погода и старт ралли "Aurum 1006 км" привлекают на побережье многих отдыхающих. Водители предупреждают, что тем, кто едет в Палангу уже в четверг, следует планировать свои поездки заранее и быть готовыми к тому, что до места назначения им придется ехать дольше. Во второй половине дня в четверг на Клайпедском шоссе в Паланге начали образовываться пробки, а из-за закрытого участка дороги А13 затор стал распространяться на поворот в сторону Клайпедского шоссе.

Водители сообщают, что средняя скорость значительно снизилась, и, согласно навигационному приложению Waze, скорость движения на Клайпедском шоссе составляет примерно 13 км/ч.

В пятницу ожидается еще больший поток отдыхающих на побережье. Полиция предупреждают, что из-за этого на побережье будут работать усиленные наряды полиции, а водителям рекомендуется планировать свои поездки с запасом времени и не превышать не только разрешенную, но и безопасную скорость при движении. В связи с ралли "Aurum 1006 км" участок трассы А13 от поворота на улицу Кретингос закрыт с 19 по 22 июля.

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