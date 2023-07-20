Уже в четверг на дороге в Палангу пробки: тем, кто собирается ехать на море, придется запастись терпением

Солнечная погода и старт ралли "Aurum 1006 км" привлекают на побережье многих отдыхающих. Водители предупреждают, что тем, кто едет в Палангу уже в четверг, следует планировать свои поездки заранее и быть готовыми к тому, что до места назначения им придется ехать дольше. Во второй половине дня в четверг на Клайпедском шоссе в Паланге начали образовываться пробки, а из-за закрытого участка дороги А13 затор стал распространяться на поворот в сторону Клайпедского шоссе.