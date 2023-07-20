Уже в четверг на дороге в Палангу пробки: тем, кто собирается ехать на море, придется запастись терпением

Водители сообщают, что средняя скорость значительно снизилась, и, согласно навигационному приложению Waze, скорость движения на Клайпедском шоссе составляет примерно 13 км/ч.
В пятницу ожидается еще больший поток отдыхающих на побережье. Полиция предупреждают, что из-за этого на побережье будут работать усиленные наряды полиции, а водителям рекомендуется планировать свои поездки с запасом времени и не превышать не только разрешенную, но и безопасную скорость при движении. В связи с ралли "Aurum 1006 км" участок трассы А13 от поворота на улицу Кретингос закрыт с 19 по 22 июля.