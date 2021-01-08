Он выразил свое недоверие журналистам и заявил, что они "скрывают" информацию.

"Огромные штрафы и смерти людей списывают как расходы бизнеса.

"< > Преступления компаний-гигантов

Прокурор Майкл Лукс хорошо помнит крупнейшую в мире фармацевтическую компанию Pfizer Inc.

< > Лукс возглавлял отдел по расследованиям преступлений в сфере здравоохранения. Суть дела – одно из отделений Pfizer побуждало врачей назначать лекарство от эпилепсии Neurontin в тех случаях, когда это не было рекомендовано MVA. Отделение Pfizer Warner-Lambert признало свою вину в двух эпизодах. Pfizer согласилась заплатить штраф в размере 430 млн. долларов США.

< > 2 сентября 2009 г. другое отделение Pfizer Pharmacia Upjohn признало свою вину в совершении такого же преступления. Штраф составил 1,19 млрд. долларов США.

< > Департамент юстиции США доказал, что компании обманным путем рекламировали лекарство, чем вызвали угрозу возникновения проблем со здоровьем у миллионов людей. А мая 2004 г. Pfizer, Eli Lilly Co., Bristol-Myers Squibb Co. и еще 4 компании заплатили в общей сложности 7 млрд. долларов.

(...)", – цитировал статью Успасских.

Он сказал журналистам, расследующим его действия, закрыть свои рты навсегда.

"Пусть люди сами решают, как им поступать. Не должно быть никакого насилия в вопросе вакцинации, иначе это будет преступление, организованное государством против человечества. Как минимум, представьте всю правду о том, почему мы должны доверять вакцине этой компании, которая свои огромные штрафы и смерти людей списывает как расходы на бизнес", – писал политик.

Экс-министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига на просьбу прокомментировать эти заявления Успасских, сказал, что было бы сложно найти фармацевтическую компанию, которая бы не сталкивалась с подобными проблемами.

"Мы наверное с трудом найдем такую фармацевтическую компанию, которая на каком-то этапе своей деятельности не сталкивалась с выплатой различных компенсаций жителям или государству за нанесенный ущерб. Однако, что мы этим хотим сказать? Кто тогда должен создавать вакцину? Каменщики? Они ведь не создадут", – сказал Верига.

На вопрос об обязательной вакцинации жителей он ответил, что пока такого нет и, возможно, некоторым группам населения прививки не потребуются.

"В первоначальном варианте не говорилось о 100% вакцинации, возможно, она нужна не всем. Надо иметь в виду, что вакцину испытывают не на всех группах населения. Я сомневаюсь, что кто-либо проводит испытания на детях – скорее всего, нет, ведь для детей эта проблема неактуальна. Они, возможно, могут только распространять, а сами редко серьезно болеют. Вакцину исследуют на людях с хроническими заболеваниями, поэтому о таких людях говорим в первую очередь, а также о работниках некоторых сфер, но обязательной для всех вакцинации пока нет", - сказал нынешний депутат.