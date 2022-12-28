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На 43-м году жизни скончалась инфлюэнсер, предприниматель, стилист, автор книг Агне Ягелавичюте, сообщает портал Delfi.
Agnė Jagelavičiūtė / Luko Griciaus, organizatorių, Delfi nuotr.
Agnė Jagelavičiūtė / Luko Griciaus, organizatorių, Delfi nuotr.

Информация о ее смерти появилась в среду утром.

Ее порталу Delfi подтвердил близкий семье Ягелавичюте источник. Причина смерти не сообщается.

Портал Lrytas.lt сообщает, что несколько дней назад ее госпитализировали с воспалением легких, а скончалась она от вызвавших сепсис осложнений.

Агне Ягелавичюте – известный стилист, дизайнер, экс-редактор журнала L'Officiel, телеведущая, автор кулинарных книг.

Агне родилась в Каунасе, училась в каунасской гимназии "Аушра", в Вильнюсе окончила Коллегию дизайна, а затем получила степень бакалавра в Вильнюсской художественной академии.

Она прославилась после участия в первом литовском риэлти-шоу "Аквариум", работала в известной команде "TВ Помощь".

Ягелавичюте дважды выходила замуж. Первый ее супруг – Витаутас Мартинайтис, второй – Мантас Волкус.

Во втором браке у Ягелавичюте родился сын Ляонас. Вскоре после рождения ребенка брак распался.

В одном из последних интервью, данном в конце этого года журналистке Эдите Милдажите, Агне рассказала, что переживает сложный период. Однако женщина рассказывала, что не утратила оптимизма и нашла человека, который ей помогает.

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