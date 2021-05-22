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Ушел из жизни чрезвычайный и уполномоченный посол Литвы в ОАЭ Эдминас Багдонас. Посол скончался на 57-м году жизни.
Edminas Bagdonas (URM nuotr.)
Edminas Bagdonas (URM nuotr.)

Вскоре после этого сообщения президент Гитанас Науседа выразил соболезнования в связи со смертью Багдонаса.

"Мы лишились профессионала, посвятившего себя дипломатической службе, который искренне заботился о защите национальных интересов Литвы, укреплении внешней политики и прославления имени страны в мире", - сказано в соболезнованиях президента.

Багдонас родился 23 октября 1963 г. в Каунасе. В 1986 г. окончил Киевский государственный университет. В 1991-1992 гг. - был референтом Верховного Совета-Восстановительного сейма по связям с общественностью.

В 1992-1993 гг. - был директором департамента сейма по межпарламентским связям.

В 1994-1997 гг. - консул посольства Литвы в Украине.

В 1997-1998 гг. - замдиректора Департамента государственного и дипломатического протокола МИД, в 1998-2001 гг. - директор департамента.

В 2001-2004 гг. - чрезвычайный и уполномоченный посол Литвы в Италии, посол в Сербии и Черногории, Швейцарии и на Мальте.

С апреля 2004 - по март 2006 г. советник президента Валдаса Адамкуса.

С 2007-2012 г. - чрезвычайный и уполномоченный посол Литвы в Беларуси.

Позже был послом Литвы в Израиле.

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