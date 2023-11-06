Ушел из жизни подписант, экс-депутат, философ Кузмицкас

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Žvakė
Žvakė
ФОТО: Unsplash

На 88-ом году жизни 6 ноября ушел из жизни подписант Акта о независимости Литвы, экс-депутат, философ Брониславас-Юозас Кузмицкас. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Подписант родился в 1935 году в Мариямпольском округе, в нынешнем Пренайском районе. Учился на историко-философском факультете Вильнюсского университета.

В 1966–1973 гг преподавал философию в Вильнюсском инженерно-строительном институте (нынешнем Вильнюсском техническом университете им. Гедиминаса). Позже работал в Институте философии, социологии и права. Преподавал в Университете им. Миколаса Рёмериса.

Был членом инициативной группы "Саюдиса", делегатом на его учредительном съезде и т.д.

В 1990–1992 гг. работал в Верховном Совете-Восстановительном Сейме.

В 1996–2000 гг был депутатом парламента. С 1994 г. Кузмицкас был членом Союза отечества-Христианских демократов Литвы.

В 2000 г. Кузмицкас был награжден Большим командорским крестом Ордена Великого князя Гедиминаса и медалью Независимости Литвы.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии