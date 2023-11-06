Ушел из жизни подписант, экс-депутат, философ Кузмицкас

Подписант родился в 1935 году в Мариямпольском округе, в нынешнем Пренайском районе. Учился на историко-философском факультете Вильнюсского университета.

В 1966–1973 гг преподавал философию в Вильнюсском инженерно-строительном институте (нынешнем Вильнюсском техническом университете им. Гедиминаса). Позже работал в Институте философии, социологии и права. Преподавал в Университете им. Миколаса Рёмериса.

Был членом инициативной группы "Саюдиса", делегатом на его учредительном съезде и т.д.

В 1990–1992 гг. работал в Верховном Совете-Восстановительном Сейме.

В 1996–2000 гг был депутатом парламента. С 1994 г. Кузмицкас был членом Союза отечества-Христианских демократов Литвы.