Ушел из жизни экс-мэр Каунаса Витаутас Шустаускас

Шустаускасу было 78 лет.

В 1964 г. он окончил Клайпедский судостроительный техникум, получил специальность техника-технолога, служил в Советской армии. В 1968–1969 г. учился в Клайпедском отделении каунасского политехнического института, в 1970–1971 г. учился в Клайпедской мореходной школе. В 2005 г. окончил Факультет социальных наук Клайпедского университета.

В 1967 г. был моряком базы Литовского океанического флота. В 1968–1972 г. работал механиком на клайпедском предприятии Progresas, в 1972–1989 г. работал инженером Каунасского научно-исследовательского института радиоизмерительной техники, был инженером-технологом, начальником производственного цеха Каунасского металлообрабатывающего предприятия.

Участвовал в восстановлении независимости Литвы, во время январских событий 1991 г. охранял парламент. Активный участник акций протеста, организатор маршей и митингов, 5 октября 1990 г. участвовал во взрыве Крижкальнисского мемориала, 7-10 сентября 1997 г. организовал "Марш нищих".