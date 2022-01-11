В конце декабря Департамент статистики Литвы представил данные, согласно которым в 2020 году реальный ВВП на одного жителя составил 26 000, это 87% среднего показателя по ЕС.

Для сравнения, в Латвии этот показатель был 70%, в Польше – 76%, в Эстонии – 84%.

Из 27 стран ЕС самый низкий показатель был у Болгарии и составил 55%, самый высокий - в Люксембурге (263%). Ниже, чем у Литвы показатель был в Испании, Португалии и Греции.

С другой стороны, до шведского уровня (123%), о котором мечтали на заре Независимости, все еще далеко.

Департамент статистики отмечает, что ВВП на душу населения в Люксембурге значительно превышает средний показатель по ЕС отчасти потому, что большую часть работников там составляют люди, которые каждый день проезжают туда на работу из других стран. Они создают ВВП, который потом считают по количеству жителей страны.

Экономист банка Luminor Маурицас сказал, что отрыв от Западной Европы у Литвы еще никогда не был таким небольшим, как сейчас.

"Я анализировал очень старые исторические данные, примерно за 600 лет. Конечно, там большая погрешность, но реально сейчас мы больше всего приблизились к Западной Европе. Иногда говорят, что мы возвращаемся на Запад, но на самом деле, мы и раньше там не были. Мы все же ближе Восточной Европе, более бедный регион. Сейчас мы быстро приближаемся к Западной Европе", – сказал экономист.

Собеседник заметил, что анализируют данные 2020 - кризисного года.

"Наша экономика полностью не съехала, а в Испании было серьезное падение – из-за сектора туризма и т.д. Видно, испанцам надо побороться за место над нами. Что касается Португалии и Греции, да, можно констатировать, что мы опередили их не только по покупательной способности, но и по номинальному ВВП. Даже по зарплате "на руки" мы уже точно обошли Грецию. Мы уже не самый бедный регион", – сказал экономист.

Маурицас считает, что средний показатель по ЕС (100%) Литва достигнет в 2030 году.

"Это будет зависеть и от прогресса других стран. Это гонка, в которой многие стараются двигаться вперед. Нынешние перемены в Литве, связанные с удаленной работой - не к добру. Например, страны Южной Европы активно привлекают таланты своим мягким климатом, много литовцев уехало на Канарские острова, работа оттуда становится своеобразной "новой нормой".

Еще один вызов – демографические перемены. Да, в 2020 году баланс миграции был положительным, но в 2021 г., наверное, он снова будет отрицательным (по крайней мере в том, что касается граждан Литвы)", – сказал он.

Третий фактор – растущая геополитическая неопределенность.

"Это может иметь отрицательные последствия. Надо верить, что придет помощь, но это будет зависеть от США. Давайте начистоту. Если будет как с Южной Кореей, Японией – эти страны процветают, несмотря на то, что только оправились от войны. Например, Южная Корея официально все еще воюет с Северной Кореей, несмотря на формальное перемирие. Странам, которые не получают внимание и помощь США, бывает сложнее. Сейчас много внимания уделяют Китаю. Вопрос, сколько этого внимания получит Литва. Конечно, мы пытаемся его получить, думаю, это хорошая стратегия, но вопрос - эффективна ли она", – сказал он.

Маурицас обратил внимание и на вопрос инфляции.

"Конечно, еще раздувают пузыри. цены на недвижимость растут быстрее, чем в Западной Европе и странах Балтии, растет инфляция. Этот год - критический. Если будем раздувать и дальше, можем столкнуться с вызовами. В других странах зарплаты так быстро не растут", – заметил экономист.