Упразднен вид на жительство в Литве лидера "Единства"

"Единство" было против восстановления независимости Литвы и в 1990 г. штурмовало Верховный совет. Глава этой организации до сих пор жил в Вильнюсе, у него был постоянный вид на жительство.
Однако сейчас Департамент миграции решил упразднить этот документ.
"На том основании, что этот человек представляет угрозу нацбезопасности и своими действиями поддерживает и распространяет российскую пропаганду, – сказала глава ДМ Эвелина Гудзинскайте. – Это можно увидеть, в публичном пространстве есть его заявления".
Весной Иванов в интервью LNK утверждал, что войны в Украине нет.
"Я не считаю это вторжением. Люди сказали, где они хотят жить, но с ими не стали считаться. Было голосование и в Крыму, и в Донецке, и в Луганске. Если бы на Украину напали, ее давно бы не было. Проводится специальная военная операция", – сказал Иванов.
О России он много пишет и в социальных сетях.
Решение ДМ Иванов в течение двух недель может обжаловать в суде.
"Пока мне не предъявят какие-то официальные решения суда, а не чего-то там еще... Я не являюсь чьим-то крепостным, чьим-то холопом. Когда суд укажет мне, что я должен покинуть Литву, свою родину, тогда я должен буду как-то обсуждать этот вопрос", – сказал Иванов.
Иностранцы, у которых есть постоянный вид на жительство в Литве, имеют право на получение выплат и голоса на муниципальных выборах.
"ДМ перед принятием решения о выдаче документа консультируется с ДГБ, с Департаментом полиции, с СОГГ. Проводит и свою оценку", – сказала Гудзинскайте.
ДМ пока не принял решение о высылке Иванова из Литвы.
Прокуратура предъявила ему обвинения в публичном одобрении советских преступлений против Литвы.
"Пока не завершились рассмотрения этих процессов, мы не делаем следующий шаг. Мы переносим его на более поздний срок", – отметила Гудзинскайте.
Статус Иванова сейчас такой: это находящийся в Литве гражданин России.
Перед последним 13 января Иванов заявил, что в 1991 году стреляли сверху, выдвинул версию, что к телебашне свезли уже мертвых людей. В 1997 году Иванова уже судили за клевету в адрес жертв 13 января, за книгу, в которой он утверждал, что тела были свезены к телебашне.
Когда его освободили из заключения, власти предлагали выслать Иванова.
В 2018 году он снова попал в поле зрения правоохраны: был задержан за попытку шпионажа в пользу России. Вторым участником был Альгирдас Палецкис. Палецкис был осужден за шпионаж, а Иванов – нет.