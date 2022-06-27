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По данным Литовской гидрометеорологической службы на 15 ч. в Кретинге воздух прогрелся до 32,6 градусов.
Karštis
Karštis
© Shutterstock

До этого рекорд бы л установлен 27 июня 1947 г. в Вильнюсе, воздух тогда прогрелся до 31,2°C. Рекорд был улучшен больше чем на 1 градус. В 15:30 ч. температура еще больше поднялась, поэтому окончательный показатель будет еще выше.

По данным Минздрава, жара отрицательно влияет на здоровье людей, особенно чувствительны младенцы и дети до 4 лет и люди старше 65 лет, а также жители с избыточным весом, рабочие, которые работают физически, люди с различными заболеваниями (эндокринными, почечными, сердечно-сосудистыми).

В жару можно пострадать от солнечных ожогов, теплового удара, солнечного удара, гипоксии.

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