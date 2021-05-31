По данным источника издания, это произошло 10 мая 2021 года. Сразу после этого адвокаты Шария сделали запрос, чтобы изучить основания такого решения и им были переданы соответствующие материалы.

По имеющейся информации, Шарий пользуется услугами одной из самых дорогих адвокатских компаний в Литве.

Источник "Европейской правды" подтвердил, что Шария лишили статуса беженца, полученного им в 2012 году.

"Он получил статус беженца в Литве. Это было во времена Януковича, когда казалось, что он бежит от режима Януковича", - отметил собеседник издания.

Сам Шарий отреагировал на новость на своих страницах в соцсетях, отметив, что впервые об этом слышит.

"Прям не знаю, что же делать теперь, надо ждать официального сообщения от Литвы, думаю. Лично я впервые слышу. Но что-то мне не сильно верится. Источник сообщил бы еще три недели назад, что-то тут не так, думаю", - написал А. Шарий в своем Telegram-канале.

В тоже время редактор издания "Европейской правды" Сергей Сидоренко в своем видеоблоге рассказал, что Анатолий Шарий обжаловал решение Литвы о лишении его статуса беженца.

"В последний день, который допускается литовским законом, Шарий обжаловал это решение, и теперь впереди несколько месяцев волокиты, а возможно, даже год с копейками", - рассказал Сидоренко.

По его словам, теперь суды Литвы должны подтвердить, что действия миграционной службы страны в отношении Шария были корректными.

В 2015 году сообщалось, что Литва рассматривала возможность лишения статуса беженца Шария.

В 2012 году Шарий убеждал литовские власти в том, что его преследует режим президента Виктора Януковича. По его словам, он проводил расследование об участии государственных учреждений в наркобизнесе, поэтому против него были фальсифицированы дела.

16 февраля Служба безопасности Украины объявила о подозрении Шарию по статьям о госизмене и нарушении равноправия граждан. Блогер сказал, что все дела против него – "чистая политика".

25 февраля Шария объявили в государственный розыск. Его адвоката Валентина Рыбина ознакомили с материалами дела и вручили ему ходатайство об избрании меры пресечения блогеру.

11 марта Министерство юстиции Украины подало иск с требованием запретить партию Шария.

Окружной административный суд Киева приостановил производство по делу о запрете Партии Шария до окончания проведения судебной психолого-лингвистической экспертизы высказываний блогера.